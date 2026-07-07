Бюджет 2026 в парламента: Заложен е дефицит 5,7%, най-големият от 12 години насам

Кадър bTV

Бюджет 2026 влезе в парламента. До момента депутатите от бюджетната комисия приеха на първо четене финансовите рамки на държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. А в момента разискват и проекта на централния бюджет, посочва bTV.

Още в началото на бюджетния маратон правителството обясни – големите промени ще са догодина.

„Като социален министър ние също бихме искали да видим още по-ускорено развитие, но такива са възможностите на бюджета, който на практика санираме, и се надяваме, че в следващия дебат, който предстои през лятото, ще видим още по-добри параметри“, казва Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика.

Критиките от опозицията към Бюджет 2026 бяха именно за липсата на реформи. „В него не се прави никаква заявка за решаване на наболелите проблеми в социалната система“, казва Владислав Горанов от ГЕРБ. „Въпреки всички кризи последните 5 г., България догонва средноевропейските доходи. Това, което ни притеснява, е, че има опасност да убиете този растеж“, коментира Мартин Димитров от „Демократична България“.

„Управляващите дойдоха с ангажимент за реформи, затова получиха мнозинство. В този бюджет се обяснява как няма време и това е бюджет на предишните управляващи“, посочва Цончо Ганев от „Възраждане“.

Подкрепа дойде само от ДПС. „Основният структурен проблем на системата остава нерешен. Бюджетът на ДОО продължава да функционира без собствени приходи. Ние ще подкрепим бюджета, защото смятаме, че трябва да има предвидимост“, казва Айтен Сабри от ДПС. Проектът на бюджет е изготвен с дефицит 5,7% – най-големият от 12 години насам. В оставащите месеци растежът на икономиката ще е 2,6 на сто, а инфлацията ще е 4,3%.

След като вече беше разрешен дълг от 3,8 млрд. евро, се предвижда още един в размер на 2,2 млрд. евро.

Редактор "Екип на Петел",

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