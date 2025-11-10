Бюджет на гърба на работещите: Правителството пълни хазната, източвайки джобовете на бизнеса и хората

Кадър Ютуб

Предстоящият държавен бюджет за 2026 г. все по-ясно очертава една тенденция – управляващите са решени да финансират растящите разходи на държавата за сметка на бизнеса и на работещите. След като БСП лансира идеята за удвояване на данъка върху дивидента от 5% на 10%, сега представителите на ГЕРБ–СДС също отказват да отстъпят от предложението за повишаване на осигурителните вноски с два процентни пункта, пише Трафик нюз

Заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ–СДС Деница Сачева заяви, че „няма как да се откажат“ от мярката, защото приходите са нужни за стабилизиране на бюджета и за изплащане на пенсиите. По думите ѝ, трансферът от държавния бюджет към НОИ вече е достигнал критично равнище – около 40%, или над 12 млрд. лева. „Ако има по-разумни предложения как да се съберат приходи, ние сме готови да ги обсъдим“, каза тя.

ГЕРБ няма да отстъпи от вдигането на осигурителната вноска и данък "дивидент"

Когато „няма как“ се превръща в оправдание

Тези думи предизвикаха вълна от недоволство – както сред бизнеса, така и сред обикновените граждани. Под публикации в социалните мрежи хиляди коментари определят позицията на управляващите като „цинична“, „откъсната от реалността“ и „поредно доказателство, че властта е забравила кого представлява“.

Ситуацията е парадоксална – дори при увеличаващи се заплати, реалният доход на хората ще намалее. Повишените осигурителни вноски и данъкът върху дивидента на практика ще изядат ръста на възнагражденията, оставяйки работещите с по-малко пари „на ръка“.

„Увеличават заплатите, за да си ги вземат обратно чрез данъци“, пишат потребители във Facebook.

Други настояват за съкращаване на раздутата държавна администрация, която поглъща огромен дял от бюджета, както и за прекратяване на практиката пенсионирани полицаи да продължават да работят в системата на МВР, получавайки едновременно големи заплати и пенсии.

Освен това се обръща внимание осигуровките на държавните служители да се плащат от самите тях, а не от бюджета на държавата. Други искания са да се направят ревизия на всички ТЕЛК решения.

Гняв, недоверие и призиви за протести

Мнозина коментират, че политиците са се „самозабравили“ и не осъзнават тежестта на решенията си върху реалната икономика. Сред реакциите се открояват призиви за граждански протести, вдъхновени от примери в други европейски страни.

В Португалия например, масови демонстрации избухнаха след планирани трудови реформи, които ограничават правата на работещите. Там синдикатите настояват не само за отмяна на мерките, но и за увеличение на минималната заплата от 870 евро на 1050 евро – символ на искането за по-справедливо разпределение на тежестта между държавата и обществото.

Политическа безпомощност, прикрита като „реализъм“

Подобно на позицията на БСП, която оправда повишението на данъка „дивидент“ с борбата срещу сивата икономика, ГЕРБ–СДС използва друг аргумент – фискалната „необходимост“. И в двата случая резултатът е един и същ: вместо реформи и контрол върху разходите, се посяга към по-лесния инструмент – повишаване на налозите.

„Работодателите разбират ситуацията“, твърди Сачева.

Но реакциите на АИКБ, АОБР и други бизнес организации показват точно обратното – пълно разминаване между управляващите и реалната икономика. Повишаването на данъците няма да стабилизира бюджета, а ще удари предприемаческия климат, ще свие инвестициите и в крайна сметка ще намали събираемостта.

Между социален популизъм и икономическа безотговорност

Днешната власт изглежда единодушна в едно – че фискалната дисциплина може да се възстанови, като се вземе още от работещите.

БСП говори за „борба със сивата икономика“, ГЕРБ – за „необходимост от приходи“, но и двете партии пренебрегват основния проблем: липсата на воля за ограничаване на раздутите държавни разходи.

С всеки нов бюджет става по-ясно, че управляващите не търсят балансирани решения, а просто си осигуряват време.

Но в крайна сметка именно времето може да се обърне срещу тях – защото гневът на хората и бизнеса вече не е просто онлайн.

Все повече коментари завършват с едно и също изречение:

„Ако не ни чуват, ще излезем на улицата.“

