Бюджетът на енергийното министерство скача с 1.5 млрд. лв.

Снимка: Булфото

Бюджетът на енергийното министерство ще бъде увеличен 1.5 млрд. лв. Това обяви министъра на енергетиката Жечо Станков по време на брифинг след заседание на Министерски съвет.

Той отбеляза, че постановлението е прието от кабинета, предава Дарик.

Средствата ще послужат за увеличение на капитала на Българския енергиен холдинг. "Във връзка с това постановление, приехме решение на Министерски съвет, което детайлно показва стъпките за увеличението на акционерното участие на държавата в БЕХ", заяви той.

По думите му този 1.5 млрд. лв. ще подпомогне БЕХ и неговите дружества. Проектите, които са планувани в енергийния хоудинг в средносрочен план са за над 15 млрд. лева, информира Станков.

Увеличението на капитала е във връзка с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза и по никакъв начин не влияе на дефицита.

Министърът отбеляза, че през последните години енергетиката в страната е била само донор на средства. "От българската енергетика са се взимали средства за закупуване на зърно, което българските граждани никога не видяха", подчерта той.

