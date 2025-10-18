Бюджетът набъбна с близо 1,2 милиона лева от глоби за два дни

Мая Иванова. Кадър: БНТ

Санкции за почти 1 200 000 лева е наложило националното тол управление на претоварени тирове само за първите два дни, откакто работи новата система. Това написа в профила си в социалната мрежа бившият регионален министър Николай Нанков.

Според публикацията, за която информира Нова телевизия, на 15 октомври има издадени почти 300 електронни фиша на нарушители, а ден по-късно броят им наближава 150. Според закона неизрядните водачи имат 14-дневен срок да платят компенсаторна такса от 1200 лв., за да се анулира електронният фиш. Ако не го направят, ги грози глоба от 3000 лв. за първо нарушение.

