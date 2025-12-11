Бюджетът не е достатъчен, но се приема под натиск

Снимка: Булфото

Наивно би било да смятаме, че бюджетът е достатъчен. В никакъв случай не е достатъчен. Но все пак той се приема в една необичайна ситуация за приемане на бюджет. Най-меко казано „под натиск“. Това каза народният представител от ГЕРБ - СДС Любен Дилов на днешното заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, на което бе обсъждан законопроектът за държавния бюджет за 2026 г.

По думите му има два парадокса на този натиск. „Ние получаваме постоянно упреци от опонентите си, че имаме прекалено ляв бюджет. В същото време следващото твърдение е, че няма пари. Някак си двете неща не могат да живеят заедно в една плоскост, без да предизвикат някакъв дисонанс“, обясни Дилов.

Следващото обвинение е, че няма реформи. То е съпроводено пък с твърдението, че нямаме доверие. Т.е. как да правиш реформи, без да имаш доверие. По отношение на многострадалната стратегия за Министерството на културата не е правена, защото самото министерство не беше много наясно как ще бъде ситуирано в обществото и това е излишно да го дискутираме, защото коя стратегия да потърсим? На кого? Кой е правил стратегия?, каза още народният представител.

По думите му, въпреки немалкото трудности, които Национален фонд „Култура“ имаше и продължава да има, той „се самосъздаде и някак си самоналожи въпреки промените, които невинаги бяха съвсем удачни, като един от инструментите, които безпристрастно, прозрачно и задоволително раздава обществени средства в сферата на културните проекти“.

Така че моят съвет е в бюджета наистина да се помисли върху това, че фонд „Култура“ би могъл да поеме още функции, да му се увеличи щатът и той наистина процедурно успява да разпределя обществени средства по начин, който сякаш търпи най-малко атаки и възражения, каза Любен Дилов.

Той даде пример с програмата за читалищата, в която кандидатстваха доста читалища „и се видя, че са живи, пишат проекти, защитават ги“, която, според него спокойно може да бъде изпълнена по процедурите на фонд „Култура“, стига да имат административен капацитет за това.

Както БТА писа, Комисията по културата и медиите в Народното събрание обсъди днес на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., внесен от Министерския съвет на 8 декември.

Сред присъстващите на заседанието бяха министърът на културата Мариан Бачев, зам.-министрите на културата Тодор Чобанов и Георги Султанов, председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева, генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, заместник генералният директор на БТА Евгения Друмева, главният секретар на БТА Юлия Соколова, генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев, директорът на Дирекция „Финанси" на БНР Илка Дойчинова, финансовият директор на БНТ Росица Григорова.

