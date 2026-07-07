Бюджетът влиза за разглеждане в парламента

Снимка Булфото

Напрегнат ден се очертава за народните представители. Бюджет 2026 г. виза за разглеждане в Народното събрание. Депутатите от бюджетната комисия ще обсъдят параметрите на финансовата рамка за тази година, която беше приета преди дни от Министерския съвет.

Очаква се план-сметката да влезе в сила от 1 август.

Дотогава народните представители трябва да я гласуват в комисии, да влезе в зала и да бъде одобрена на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното ѝ приемане.

Проектът на бюджет е изготвен с дефицит 5,7% – най-големият от 12 години насам.

В оставащите месеци растежът на икономиката е предвиден за 2,6 на сто, а инфлацията – 4,3%.

След като вече беше разрешен дълг от 3,8 млрд. евро, се предвижда още един в размер на 2,2 млрд. евро.

Държавните служители ще си плащат част от осигуровките сами, а от догодина и в пълен размер. От 1 януари няма да има изключения и за служителите на силовите ведомства.

Предвижда се винетките да поскъпнат с 30% още от това лято, както и да има ръст при акциза на цигарите, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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