Бюджетът за догодина влиза за първо гласуване в пленарната зала

Финансовата рамка за догодина влиза за първо гласуване в пленарната зала.

По-рано през седмицата водещите ресорни комисии я одобриха, въпреки острите забележки на работодатели и синдикати.

Първи на вниманието на депутатите ще бъде бюджетът на Държавното обществено осигуряване, където е заложено минималната работна заплата от 1 януари да бъде малко над 620 евро, а всички пенсии ще се увеличат по "швейцарското правило" с между 7 и 8%.

Осигурителната тежест ще се покачи с 2 процентни пункта. В бюджета за здраве вноската остава 8 %, предаде БНР.

Цялостната рамка претърпя доста критики, част от които представени преди два дни в Парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Дефицитът в проектобюджета за догодина възлиза на 3,6 милиарда евро - максимално допустими по Маастрихт от 3 на сто от брутния вътрешен продукт.

Потенциалният нов дълг - 10,5 милиарда евро надхвърля многократно дефицита и рефинансирането на стари задължения.



Йордан Цонев от ДПС Ново начало и Атанас Атанасов от левицата подкрепиха бюджета, а от ПП - ДБ остро го разкритикуваха.



Възражения имаше от „Възраждане“, МЕЧ и „Величие“, както и от бизнеса и синдикатите, но по различни направления. Работодателите негодуват срещу покачването на данъчно-осигурителната тежест, а синдикатите - срещу ниските доходи в определени структури.

