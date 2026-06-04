Бюджетната комисия одобри по-строг контрол върху цените и по-големи правомощия за КЗП

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Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на второ четене промените в Закона за защита на потребителите срещу високите цените на стоките и услугите.

Законопроектът е внесен от Явор Гечев и група народни представители от ПГ на „Прогресивна България" и с него се забранява увеличаването на цените на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано.

Отбелязва се, че увеличение е всяко повишаване на крайната продажна цена на стока или услуга спрямо цена, прилагана от същия търговец за същата стока или услуга в сравним предходен период.

При установено увеличение контролните органи ще определят срок, в който търговецът трябва да докаже икономическата му обоснованост чрез информация за формирането на цената преди и след промяната. Ако това не бъде направено, увеличението ще се счита за необосновано.

За обективни икономически фактори се приемат повишение на производствените и доставните разходи, разходите за труд, цените на енергията, горивата и суровините, промени в данъци и такси, валутни курсове или други външни икономически условия. Методиката за оценка следва да бъде приета от Министерски съвет (МС).

С промените се разширяват правомощията на Комисията за защита на потребителите (КЗП), която ще може да изисква информация за цени, разходи и ценообразуване, като отказ за предоставяне на данни не може да бъде мотивиран с търговска или производствена тайна.

Търговците на дребно с годишен оборот над 25 млн. евро ще бъдат задължени ежедневно да публикуват на интернет страниците си цени на стоки от т.нар. голяма потребителска кошница и да предоставят данните на КЗП.

Комисията ще поддържа публичен интернет портал с цените на дребно, данни за цените на едро и информация за „справедлива стойност" на определени стоки.

Предвидените санкции за необосновано увеличение на цени са от 10 000 до 100 000 евро за юридически лица. За непредоставяне или предоставяне на невярна информация глобите са от 5 000 до 50 000 евро.

МС трябва да приеме необходимите методики до 8 август 2026 г. Законът влиза в сила на 9 август 2026 г. и ще се прилага до 9 август 2027 г., пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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