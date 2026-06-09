Снимка: Министерски съвет

Бюджетната комисия прие на първо четене взимането на нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро по настояване на Министерския съвет. Със средствата ще се финансират проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Парите ще се използват и за социални плащания, както и за гарантиране на заплатите в публичния сектор.

Според управляващите заемът е нужен, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията критикува, че текстовете не са прецизирани и няма яснота кои проекти са готови и кои чакат финансиране.

Очаква се страната ни да получи четвъртото плащане по ПВУ в края на юли, а петото – в края на годината.

Гълъб Донев, министър на финансите: „Това ще бъдат средства, които ще позволят на траншове да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината.“

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия: „Ние трябва да приключим всички проекти до 31 август. Те са на 98% договорени, но за да не изгубим тези пари, трябва да бъдат сертифицирани до края на август.“

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: „Всички тези проблеми ще намерят своето решение, когато внесете годишния закон за бюджета за 2026 г.“

Венко Сабрутев, „Продължаваме промяната“: „Вие може днес да бюджетирате 300 млн. за изграждане на нов лот на магистрала, но той да е на идеен проект. Нямате право да теглите заем за тази дейност.“

Мартин Димитров, „Демократична България“: „Влизаме в една спирала, която е рискова и опасна.“

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Има ли възможност и опасност тези проекти да не ни бъдат признати?“

Редактор "Екип на Петел",

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