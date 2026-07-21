Бюджетната комисия в НС одобри закриването на Комисията по досиетата
Булфото
Депутатите от Бюджетната комисия одобриха закриването на Комисията по досиетата, което срещна остра реакция от опозицията.
Аргументите от Мартин Димитров от "Демократична България":
"Докато Комисията по досиетата още не е проверила правителството, правителството казва: "Ние ще я закрием".
"Г-н Донев, както се казва, добре би било Държавна сигурност да е в архивите", но още не е", коментира на свой ред Асен Василев от ПП, предаде БНР.
Теменужка Петкова от ГЕРБ заяви:
"Прехвърлянето на дейността към ДА "Архиви" всъщност е един вид някаква несвойствена дейност за тази агенция, която се занимава както знаем със съвсем друг род дейност".
Редактор "Екип на Петел",
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