Бюджетната комисия в НС запази размера на данъчни облекчения за родители

Пиксабей

Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчни облекчения за родители за доходите им през настоящата година.

На второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от Бюджет 2026, като въпреки предложенията от "Продължаваме промяната" и на ГЕРБ за по-високи облекчения, ставките бяха запазени, предаде БНР.

От "Продължаваме промяната" поискаха удвояване на облекчението, а от ГЕРБ - покачване с 60%.

Министърът на финансите Гълъб Донев аргументира решението на управляващите да се запази размера:

"Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година, в края на годината, ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на физическите лица".

Така за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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