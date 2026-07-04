Бюджетният дефицит на Черна гора достигна 96,8 милиона евро

Снимка: Пиксабей

Бюджетният дефицит на Черна гора в периода януари - май 2026 г. достига 96,8 милиона евро, предаде МИНА за БТА, позовавайки се на данни на Министерството на финансите. Според тях дефицитът възлиза на 1,13 на сто от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт (БВП).

В доклад на министерството се посочва, че през първите пет месеца на тази година бюджетът е отчел значителен ръст на приходите в сравнение със същия период на миналата година.

През разглеждания период събрани бюджетни приходи са в размер на 1,19 милиарда евро, което е 13,9 на сто от прогнозния БВП. Спрямо същия период предходната година се отчита увеличение от 8,2 на сто.

Приходите в държавната хазна надвишават планираните с 24,4 милиона евро.

Приходите от данък върху доходите на физическите лица възлизат на 40,7 милиона евро, което е с 5,1 на сто повече спрямо същия период на миналата година и с 1,1 на сто над планираното ниво, посочва МИНА.

Редактор "Екип на Петел",

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