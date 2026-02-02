Бюджетният дефицит за 2025 година е 3,1 на сто

Булфото

Хазната приключи с дефицит от 3,1% на касова основа за 2025 година, съобщиха от Министерството на финансите.

От институцията отбелязват, че приходите бележат ръст от 19,5 на сто.

Над 6,8 милиарда лева е дефицитът по консолидираната фискална програма, става ясно от данните на финансовото министерство.

Според министерството отклонението от индикативната стойност за максимум дефицит от три на сто е "минимално" – т.е. едва 0,1 на сто от прогнозирания БВП, а в съобщението си институцията отбелязва "множеството коментари за значитено влошаване на бюджетното салдо".

Въпреки че отбелязва сериозният ръст на приходите спрямо година по-рано, събрани са 95,4% от годишните разчети.

Разходите са 96,1% от годишните разчети. Данните покават, че високият ръст при капиталовите разходи се дължи основно на значителното нарастване на плащанията за проектите по сметките за средства от ЕС, допълват от Министерството на финансите.

Номиналният размер на държавния дълг възлиза на 61,4 милиарда лева, а съотношението на дълга към БВП в края на декември 2025 г. е 27,8%. Във фискалния резерв има почти 17,5 милиарда лева, предаде БНР.

