ЧСИ от Варна: 120 хиляди млади българи са с борчове заради бързи кредити

Все повече млади хора в България се поддават на лесния достъп до бързи кредити, водени от липсата на финансов опит, желанието за моментно удоволствие и влиянието на социалните мрежи. Това коментира пред Радио Варна и предаването "Новият ден" частният съдебен изпълнител Станимира Данова. Необходимо е за финансова грамотност да се говори още в училище, категорична е Данова.

По данни на съсловната организация над 120 хиляди души на възраст между 18 и 30 години у нас са обект на принудително изпълнение заради непогасени кредити.

Основният проблем е, че много от младите не осъзнават реалната цена на кредита – към главницата се добавят такси, застраховки и разходи, които понякога удвояват сумата, посочи Данова.

Тя даде пример с реален кредит от 1000 лв., чиято крайна стойност може да достигне до над 1600 лв. След неплащане следват съдебни дела, запори на сметки и допълнителни такси за адвокати и съдебни изпълнители, а всичко е за сметка на длъжника.

Добрата новина е, че напоследък се наблюдава тенденция към по-отговорно поведение сред младите. Няма нищо лошо в това да теглиш кредит – важно е да го правиш разумно и информирано, обобщи Станимира Данова и призова за лична отговорност вместо пълна зависимост от държавна регулация.

