ЧСИ отчитат: Все повече млади българи затъват в бързи кредити

Задлъжнялостта на младите хора в България нараства в пъти, сочи справка на ЧСИ. Общият брой на изпълнителните дела срещу хора на възраст до 30 години заради необслужени кредити е 120 000, като 80 000 от тях са срещу младежи от 25 до 30 години.

В болшинството от случаите става въпрос за теглени малки суми от фирми за бързи кредити. Тенденцията за ръст се обуславя от лесния достъп до бързите кредити, желанието да се живее все по-добре с повече покупки. Кридите се теглят за техника, за почивка, за екскурзия, разказва Нова нюз.

Доника е на 25 години и споделя, че обича живота, да харчи за покупки, за екскурзии. Цялата й заплата заминава и накрая не остава нищо.

Експерти коментират, че проблемът с младите нараства, тъй като са финансово неграмотни. По тяхно мнение младите хора теглят пари, за да осъществят не нужда, а желания, но това става за сметка на финансовата сигурност.

Според кредитните консултанти имотът е най-желаната покупка сред българите, особено сред младите семейства. Често се срещат неразумни инвестиции преди 1 януари 2026 година от страх, че цените след влизането в веврозоната ще скочат. Кридити се теглят за купуване на автомобил, често се тегли кредит за покупка на нов имот.

