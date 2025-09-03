Чака ни още един слънчев и топъл ден

Снимка: Petel.bg

През нощта ще преобладава ясно време, с разкъсана висока облачност. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца, слабо ще се повиши. Значителна ще е облачността над крайните западни райони, където на отделни места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност, съобщават от НИМХ при БАН.

След обяд главно над Западна България ще се развива купеста облачност и ще има изолирани краткотрайни превалявания. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, ще е слаб, в Източна България и Дунавската равнина – умерен. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София – около 29.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. След обяд главно над масивите в Югозападна България ще се развива купеста облачност и ще има изолирани краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра – около 15.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6,55 ч. и залязва в 19,56 ч. Продължителност на деня: 13,01 ч. Луната в София залязва в 2,35 ч. и изгрява в 18,28 ч. Фаза на Луната: четири дни преди пълнолуние.

