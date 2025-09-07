Чарли Шийн: Спях с мъже и ме изнудваха

снимка: Joella Marano, Уикипедия

Чарли Шийн призна, че е бил сексуално зависим и е бил изнудван от сексуалните си партньори по време на пика на злоупотребата си с наркотици, което стана сензация в медиите и почти му струваше актьорската кариера, пише bgvoice.com

Шийн е имал сексуални отношения с мъже по това време, но е пазил това в тайна, защото е бил изнудван, разказа актьорът в интервю за „Good Morning America“ с водещия Майкъл Страхан, излъчено в петък по „GMA“.

„Това беше съпроводено с огромно изнудване”, каза Шийн на Страхан. „И така, по това време си казах: „Добре, нека просто платим, за да мълчим. И да се надяваме, че просто ще остане там, ще изчезне, разбираш ли? Да изчезне.”

60-годишният Шийн каза, че през годините се е чувствал като „заложник“, избирайки да плаща на хората, вместо да рискува тайните му да станат публично достояние.

„Просто трябва да се освободя от това... и да видя как ще реагира светът, ако хората научат тези неща“, каза той за решението си да говори публично. „Защото през всичките тези години съм си писал историята: „О, Боже, ако някога разкрия това, тогава така ще се отнасят с мен, така ще ме третират, така ще се чувстват.“

В откровено интервю за списание People актьорът разкри, че е трезвен от осем години и че след всичко, през което е преминал, е истинско чудо, че все още е жив.

Холивудската звезда от „Двама мъже и половина“ обясни, че успешната рехабилитация изисква воля, а неговата е била подтикната от петте му деца, които са най-големият фактор за трезвеността му от 2017 г. насам.

„Нямаше къде другаде да отида“, каза Шийн за наркотика, от който се отказва преди да спре да пие. „Не знам дали е вярно или не, но вярвах, че следващият път може да ме убие.

След като една сутрин се събужда твърде пиян, за да заведе дъщеря си Сами на училище, той осъзнава, че трябва да се промени. Чарли казва, че се е отказал от алкохола, решен да стане баща, на когото децата му да могат да разчитат. Шийн има пет деца – Касандра, Сами, Лола, Боб и Макс – и те се превръщат в негова мотивация.

Въпреки че казва, че не му е лесно, той се е научил как да се справя с изкушението.

„Продължавам да си спомням ужасни моменти от миналото, като тези, които слагат върху бебешки креватчета“, каза той. „Винаги, когато си помисля, че би било хубаво да се напия, веднага се връщам обратно в срама, хаоса и болката, които винаги следват. И никога не изчезват“, добави Чарли.

Житейската история на Чарли Шийн ще бъде разказана подробно в автобиографията „Книгата на Шийн“ (която излиза на 9 септември) и в двоен документален филм на Netflix - „Известен още като Чарли Шийн“ (10 септември).

Сега Шийн прекарва дните си като баща и дядо. Най-голямата му дъщеря, Касандра, която се ражда, когато той е на 19 години, има три деца.

„Хубавото е, че децата ѝ ме познават само трезвен“, каза той, добавяйки, че е благодарен, че е жив.

Шийн е предозирал с кокаин веднъж през 1998 г. и е ходил на рехабилитация няколко пъти, преди да успее да се измъкне от лапите на зависимостта.

