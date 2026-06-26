Чарлз Трети няма да живее в Бъкингамския дворец след ремонта

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Британският крал Чарлз Трети няма да живее в Бъкингамския дворец, след като 10-годишният ремонт приключи догодина, съобщиха днес представители на кралския двор, цитирани от Ройтерс. Така ще бъде сложен край на близо два века, през които емблематичната лондонска сграда служеше като основна резиденция на британския монарх, допълва агенцията, цитирана от БТА.

Същевременно представители на двореца разкриха, че кралят е платил 12,9 милиона британски лири данъци през финансовата 2024/25 година – за първи път тази сума се оповестява публично. Това го нарежда сред 100-те най-големи данъкоплатци във Великобритания.

Членовете на кралското семейство обещаха по-голяма прозрачност по отношение на финансите си на фона на засиления обществен контрол и критики след смъртта на кралица Елизабет Втора през 2022 година.

Дворецът остава „Централата на монархията“

Решението на Чарлз да не се премести в Бъкингамския дворец и да остане в Кларънс Хаус – дългогодишната му лондонска резиденция, намираща се наблизо – идва преди приключването догодина на ремонта на стойност 369 милиона британски лири. Проектът включва подмяна на остарелите електрически инсталации, тръби и отоплителни системи.

Когато ремонтът започна през 2017 г., официалните очаквания бяха Бъкингамският дворец да остане основната лондонска резиденция на монарха, както е било още от възкачването на кралица Виктория на престола през 1837 година.

Ковчежникът на краля Джеймс Чалмърс, който носи официалната титла „Пазител на личната кралска хазна“, заяви, че дворецът ще остане основното място за провеждане на церемониални и официални събития, включително държавни посещения.

„Това е и ще остане централата на монархията, перлата в короната сред националните ни сгради, а кралският флаг ще се вее гордо на покрива винаги, когато Негово Величество е в Лондон“, посочи Чалмърс пред журналисти.

Нито Чарлз, нито покойната кралица Елизабет Втора са нощували в двореца от 2019 г. насам. Кралят обаче ще запази там лични покои, които ще може да използва при необходимост.

Около 700 000 души посещават сградата всяка година, а достъпът на обществеността до нея ще бъде разширен, каза още Чалмърс, без да даде подробности.

Крал Чарлз разкри колко данъци плаща

По закон британският крал не е длъжен да плаща данък върху доходите, данък върху капиталовите печалби или данък върху наследството. Въпреки това крал Чарлз Трети доброволно плаща тези данъци, без да оповестява размера им, както правеше и майка му след 1993 година.

Подобно на всички британски монарси от 1399 г. насам, Чарлз получава лични доходи от херцогство Ланкастър, които през финансовата 2025/26 година възлизат на 25,2 млн. британски лири. Освен това той получава доходи и от други свои имоти и инвестиции.

По думите на Джеймс Чалмърс кралят е платил 11,7 млн. британски лири данъци през финансовата 2023/24 година, а общо над 30 млн. британски лири, откакто се възкачи на престола през 2022 година.

Разкритията в медиите през 2024 г. относно това, че херцогство Ланкастър и херцогство Корнуол – имотите, които осигуряват доходите на престолонаследника принц Уилям – са начислявали наеми на британската здравна служба, армията и училища, предизвикаха критики. Подобна реакция имаше и след публикуването този месец на подробности за начина, по който се управляват кралските имоти.

От канцеларията на принц Уилям съобщиха, че той е платил данъци в размер на 7,76 млн. британски лири през финансовата 2024/25 година и е разпоредил 1,5 млн. британски лири приходи от наем на закрит затвор да бъдат предоставени на местната общност.

Критиците обаче заявиха, че финансите на кралското семейство продължават да остават непрозрачни.

„Още едно увеличение за Чарлз, още повече пиар и лъскава фасада, както и още повече отклоняване на вниманието по въпроса за данъците“, заяви Греъм Смит, главен изпълнителен директор на антимонархическата организация „Република“. „Това е характерно за отразяването на кралското семейство – колкото повече информация разкриват, толкова повече въпроси възникват“, добави Смит.

Редактор "Екип на Петел",

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