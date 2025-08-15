Чарлз Трети ще оглави важна церемония във Великобритания

Снимка: Булфото, архив

Британският крал Чарлз Трети ще оглави церемонните във Великобритания по повод 80-ата годишнина от победата на съюзническите сили във втория глобален конфликт, предаде Ройтерс.

Прочути сгради в страната ще бъдат осветени специално за отбелязване на юбилея. Сред тях ще са Бъкингамският дворец и сградата на парламента.

Точно на тази дата преди осем десетилетия Япония капитулира след ядрените бомбардировки в Хирошима и Нагасаки, извършени съответно на 6 и 9 август преди 80 години от САЩ. Това се смята и за край на Втората световна война.

На церемониите Чарлз Трети ще бъде придружаван от кралица Камила, от британския премиер Киър Стармър и от японския посланик в Лондон, както и от британски ветерани, допълва БТА.

Възпоменателните церемонии ще бъдат на мемориала комплекс в Лондон, в Единбургският замък и в националния мемориал на въоръжените сили в "Арборетум", в Централна Англия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!