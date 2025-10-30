Чарлз Трети започна официалната процедура по отнемане титлите на принц Андрю

снимка: Roosewelt Pinheiro/ABr, Уикипедия

Британският крал Чарлз Трети започна официалната процедура по лишаване от титлите на принц Андрю, който ще се премести от дома си в замъка Уиндзор в Сандрингъм, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Бъкингамският дворец съобщи, че принц Андрю е съгласен да напусне замъка, тъй като връзките му с финансиста педофил Джефри Епстийн продължават да предизвикват полемика, предава БТА.

Макар че принц Андрю отрича обвиненията, Бъкингамският дворец смята, че той е допуснал "сериозни грешки в преценките си".

"Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор", посочи в изявление дворецът.

"Вече му е връчено официално предизвестие за прекратяване на ползването на кралския замък и той ще се премести в друго частно жилище", добавиха оттам.

"Тези санкции се считат за необходими, въпреки че той продължава да отрича обвиненията срещу себе си", отбеляза Бъкингам.

