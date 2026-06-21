Чарлз става първият британски монарх с публични данъчни плащания

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Крал Чарлз ще стане първият монарх на Великобритания в съвременната епоха, който ще разкрие личните си данъчни плащания.

Данъчните плащания на краля ще бъдат публикувани в четвъртък като нов елемент в годишните кралски финансови отчети, като решението, според източници от двореца, е лично на монарха, предаде БНР.

Бъкингамският дворец заявява, че ходът е част от стремеж към по-голяма прозрачност и към "насърчаване на по-широко разбиране на отчетността на кралските особи".

Това е и следствие от призивите за по-голяма откритост по отношение на кралските финанси след скандалите около Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

Ходът ще направи публично достояние данъчните плащания на краля за финансовата 2024-2025 година и ще включва данъка върху доходите му, включително печалбите от Херцогство Ланкастър, всички лични инвестиции и приходите от частните имения на краля, като Сандрингам и Балморал.

Монарсите не са задължени да плащат данък върху доходите, данък върху наследството върху това, което получават от предишен монарх, или данък върху капиталовите печалби, но кралят доброволно плаща данък върху доходите и данък върху капиталовите печалби при продажба на частни активи.

Общата платена сума ще бъде разкрита за първи път.

Редактор "Екип на Петел",

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