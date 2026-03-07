Чартърът със 180 туристи излетя от Дубай

Снимка: "България Еър"

Чартърът с туристическите групи излетя в 17:24 ч местно време от Дубай (15:24българско време). Полетът се изпълнява от националния превозвач “България Еър” и се очаква да кацне в София в 21:15 ч. Това съобщи за TravelNews Георги Пасев, управител на туроператора “Абакс”, който заедно с още една компания – “Бохемия”, организираха чартъра и го платиха за своя сметка. Те прибират 180 човека от Дубай, които бяха блокирани там заради конфликта в Близкия изток.

“Дебело искам да подчертая, че ние си плащаме чартъра, а не е за сметка на държавата и данъкоплатците”, каза Пасев. Според него държавата е отказала да организира полет за туроператорите, който те да си платят. Целта е била да получат по-бързо разрешителните за полетите.

Това е трети самолет, който туроператори сами плащат за евакуация на туристите. В Дубай продължава да има туристи и на други агенции, които в момента се опитват да ги качат по полетите на авиокомпанията Fly Dubai, която възстанови редовната линия до София. Wizz Air отмени своите полети по маршрута до 16 март.

Правителството изпрати още един голям самолет на GullivAir да прибере български граждани от Дубай, който кацна рано тази сутрин в София.

