Чартърите до Варна не отговарят на засиления интерес към Северното Черноморие

Пиксабей

Недостигът на чартърни полети до летище Варна ограничава възможностите за посрещане на нарастващия интерес към Северното Черноморие. Това бе сред основните теми по време на международното туристическо изложение ITB Berlin 2026, където курортът Албена отчете силен интерес от германските туроператори.

Форумът, който се проведе от 3 до 5 март в Берлин, събра представители на туристическата индустрия от цял свят. Делегацията на Албена, водена от директора „Маркетинг и продажби“ Маргита Тодорова, участва в рамките на българския национален щанд, организиран от Министерството на туризма, съобщават от курорта.

По време на срещите туроператори и хотелиери подчертаха необходимостта от увеличаване на капацитета на чартърните полети до Варна за летните сезони 2026 и 2027 г., тъй като в момента той не позволява да бъде посрещнат засиленият интерес на туристи към региона, предаде Радио Варна.

Албена получи и нови отличия от германския туроператор Schauinsland Reisen, който за шеста поредна година награди свои топ партньори. С призовете „Top Hotel Partner 2026“ бяха отличени три хотела, като този, разположен до резерват „Балтата“, отново е сред най-високо оценените ваканционни хотели на туроператора.

Силен интерес към дестинацията отчетоха и други големи германски партньори като DER Touristik, Alltours и TUI, които съобщават за близо 25% ръст на ранните записвания за предстоящото лято. През миналия сезон Албена е реализирала около 264 000 нощувки от германски туристи, обобщават от туристическото дружество.

По време на изложението ръководството на курорта представи и своята концепция за „Зелен и устойчив All Inclusive“, базирана на енергийна независимост и използване на продукти от собствени стопанства – модел, който предизвиква интерес сред екологично ориентираните германски туристи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!