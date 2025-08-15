реклама

Час преди да влети в автобус Виктор е глобен от КАТ: Какво откриха в колата му

15.08.2025 / 14:25 3

Кадър Фб

Часове преди фаталната катастрофа при която уби пътник в автобус и рани шестима души, Виктор Илиев е бил глобен от СДВР, съобщи 24 часа. Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител.

Коментари
Off Road (преди 16 минути)
Рейтинг: 42823 | Одобрение: 9913
Мчи за какво са му аптечка и пожарогасител? Той е убиец, не медицинска сестра или пожарникар.
kjk (преди 27 минути)
Рейтинг: 136682 | Одобрение: 15502
Нали колата не била негова???;)НамусенГняв
gospodin (преди 30 минути)
Рейтинг: 10289 | Одобрение: -1191
според мен трябва да му проверят доходите, сигурен съм, че парите за колата са от незаконен бизнес (наркотици или сутеньорство...) щом за 2 семици има толкова нарушения, значи от някъде има пари и не му пука какви са глобите...

