Час преди да влети в автобус Виктор е глобен от КАТ: Какво откриха в колата му

Кадър Фб

Часове преди фаталната катастрофа при която уби пътник в автобус и рани шестима души, Виктор Илиев е бил глобен от СДВР, съобщи 24 часа. Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител.

