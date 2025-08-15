Час преди да влети в автобус Виктор е глобен от КАТ: Какво откриха в колата му
15.08.2025 / 14:25 3
Кадър Фб
Часове преди фаталната катастрофа при която уби пътник в автобус и рани шестима души, Виктор Илиев е бил глобен от СДВР, съобщи 24 часа. Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител.
Още в https://www.168chasa.bg/article/21111916
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!