Часове до полета на Джеф Безос до Космоса

снимка: Blue Origin/Туитър

Blue Origin обяви миналия месец, че най-накрая е готова да започне да планира полети за туристи и че Безос ще бъде на първата по рода си мисия.

Мистериозният пасажер, който е предложил колосалните 28 милиона долара за 11-минутно пътуване до ръба на Космоса заедно с Джеф Безос, все пак няма да отпътува. Това съобщиха от ракетната компания Blue Origin.

Вместо това, мястото му ще бъде заето от 18-годишният, наскоро завършил гимназия, Оливър Деймън от Нидерландия. Полетът е планиран за 20 юли, пише money.bg.

Деймън е бил участник в търга и си е беше осигурил място във втория полет. След като мястото се е освободило, младежът ще има късмета да пътува буквално след дни. Все още не е ясно колко е платил младежът. Според източници билетът е купен от неговия баща Джос Деймън, който е основател и главен изпълнителен директор на инвестиционната компания със седалище в Нидерландия Somerset Capital Partners.

Деймън ще стане най-младият човек, който някога е летял в Космоса. На същия полет ще присъства и 82- годишната Уоли Фънк, която пък ще бъде най-възрастният пасажер.

Офертата за 28 милиона долара беше далеч по-висока, отколкото се очакваше. Blue Origin дари парите на своята организация с нестопанска цел Club for the Future, която е фокусирана върху насърчаването на науката и технологичното образование сред децата. От своя страна Club for the Future дари 19 милиона долара от тези средства на различни космически организации с нестопанска цел.

