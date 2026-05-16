Часове преди финала: Дара грабна награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия“

Кадър БНТ

Часове преди началото на големия финал на „Евровизия 2026“ тази вечер Дара получи едно от трите отличия на наградите „Марсел Безансон“, предава БНТ. Представянето на българският участник в тазгодишното издание на песенния конкурс беше отличено като най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави.

Наградите „Марсел Безансон“, кръстени на създателя на конкурса „Евровизия“, отличават постиженията на участващите изпълнители и се връчват всяка година непосредствено преди големия финал в три категории – „Награда на медиите“, „Артистична награда“ и „Награда за композиция“.

Дара излиза на големия финал на "Евровизия 2026"Наградите „Марсел Безансон“, кръстени на създателя на конкурса „Евровизия“, отличават постиженията на участващите изпълнители и се връчват всяка година непосредствено преди големия финал в три категории – „Награда на медиите“, „Артистична награда“ и „Награда за композиция“.

„Награда на медиите“ отличава най-добрата песен според общото гласуване на акредитираните медии. „Артистична награда“ се присъжда за най-добро артистично изпълнение, избрано от коментаторите на участващите държави. „Награда за композиция“ отличава най-добрата композиция, определена чрез гласуване на композиторите, участващи във финала.

В 22.00 ч. Дара ще представи България на финала на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“. За нея може да се гласува от цял свят.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!