Част от "Галата" без вода в неделя
снимка: Булфото
Един квартал във Варна е без вода днес.
Това съобщават от ВиК.
От 10:30 часа до около 15:00 часа на сухо ще са част от кв."Галата".
