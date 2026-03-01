Част от Цветния квартал във Варна без вода и в неделя

Снимка: Пиксабей

Живеещите в част от Цветния квартал в морската столица останаха без вода. Това съобщават от ВиК - Варна.

Те ще останат на сухо до около 17 ч., става ясно от сайта на дружеството.

Поради авария на магистрален водопровод Варна - Златни пясъци със смущения във водоподаването до отстраняване на аварията ще бъдат абонатите в част от местностите Акчелар, Свети Никола и Трака, както и част от квартал "Бриз".

Абонатите в местност Боровец ще са на сухо до отстраняване на аварията. Припомняме, че от ВиК-Варна предупредиха, че поради авария на магистрален водопровод са възможни смущения или спиране на водоподаването в местността.

