Част от "Виница" е без вода в неделя

снимка: Булфото

Един район във Варна е без вода днес.

Това съобщават от ВиК.

Поради авария без вода от 11.00 до около 16.00 ч. ще са абонатие на горна зона на кв. Виница.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!