Част от хората в Елените отказват да се евакуират

Булфото

Част от хората в курортното селище Елените отказват да се евакуират, каза пред журналисти главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция „Национална полиция“ след заседанието на оперативния щаб във връзка с усложнената метеорологична обстановка.

На Елените ситуацията и към момента е много сложна, продължава да вали много сериозно. От засегнатите хотели общо около 50 човека – гости и персонал на хотела – предстои да бъдат евакуирани. Част от гостите са се преместили на безопасни, според тях, места на горни етажи. Отказват да се евакуират. В момента колеги на място извършват дейности по преговори с тях, за да бъдат евакуирани, обясни главен комисар Васков. Той апелира гражданите да спазват указанията на органите на реда, предаде БТА.

Вчера след срещата незабавно беше разпоредено на всички областни дирекции по места да обърнат на плановете при бедствия и аварии най-вече за наводненията. Да се създадат екипи за денонощно наблюдение на критичните места, каза още главен комисар Васков.

Навсякъде има екипи на полицията, които са в готовност при необходимост да се евакуират хора, заяви той. По думите му тази сутрин са евакуирани 30 души в Царево, но те вече са по домовете си, защото опасността е преминала.

По-рано днес министри от правителството представиха актуална информация за ситуацията в наводнените места в Бургаско и обявиха мерки за справяне с щетите от бедствието.

