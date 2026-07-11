Част от местност „Малко Ю“ остана без вода
11.07.2026 / 12:53 0
Снимка Пиксабей
Поради планирани дейности част от местност „Малко Ю“ ще бъде без водоснабдяване днес, 11 юли 2026 г.
Очаква се водоподаването да бъде преустановено до около 16:00 часа, пише moreto.net.
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