Част от ограда на строеж падна върху автомобил във Варна

Поредна пострадала лека кола във Варна. Този път върху автомобил е паднала част от оградата пред строяща се сграда. Това става ясно от снимки, публикувани във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

Тя се обръща към собственика на возилото, паркирано на ул. "Топола" в града.

"Паднали са ламарини от изоставения строеж върху колата ви", пише варненката.

Припомняме, че серия от инциденти с автомобили се случиха преди няколко дни във Варна.

Върху едната от колите в сряда паднаха парчета от корниза на оградата на емблематичния варненски хотел "Одесос". Малко по-късно същия ден и отломки от терасата на къщата на Иван Драсов на ул. "Преслав" 51 се стовариха върху паркирана наблизо лека кола.

Ден по-късно стана ясно, че и част от таванската конструкция на един от магазините на Кауфланд рухна върху автомобил.

