Част от оградата на хотел "Одесос" във Варна се стовари върху автомобил

Снимки: Фейсбук, "Виждам те КАТ - Варна", Х. Недкова

Парче от корниза на оградата на емблематичния варненски хотел "Одесос" е паднало върху паркиран наблизо автомобил. За това алармира жителка на морската столица във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

От написаното става ясно, че тя е само свидетел на случилото се, леката кола не е нейна собственост.

"Върху покрива на този автомобил падна голяма отломка от корниза на х-л "Одесос"!!! Има сериозни щети", пише тя към публикуваните снимки.

"Общината и кметство "Одесос" - кога ще бъде обезопасена тази разпадаща се сграда?! Утре може да пострада човек! Тогава ли ще се самосезирате?!", гневи се варненката.

Потребител на социалната мрежа напомня, че вече е имало подобен случай. Тогава обаче козирката на магазин, намиращ се на бул. "8-ми Приморски полк", се срути и уби 22-годишна студентка.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!