Част от варненския квартал "Чайка" осъмна без вода

Снимка: Пиксабей

Част от квартал "Чайка" в морската столица осъмна без вода. Това става ясно от информация на ВиК - Варна.

На сухо са останали абонатите между бул. "Левски", бул. "Княз Борис I" и бул. "Александър Стамболийски".

Очаква се водата да бъде пусната около 15:00 ч.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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