Част от варненския квартал "Чайка" осъмна без вода
26.06.2026 / 09:11 0
Снимка: Пиксабей
Част от квартал "Чайка" в морската столица осъмна без вода. Това става ясно от информация на ВиК - Варна.
На сухо са останали абонатите между бул. "Левски", бул. "Княз Борис I" и бул. "Александър Стамболийски".
Очаква се водата да бъде пусната около 15:00 ч.
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