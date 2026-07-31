Снимка: Пиксабей

Част от варненския квартал "Левски" осъмна без вода днес. Това става ясно от съобщение на ВиК - Варна. Очаква се водата да бъде пусната около 13 ч.

Поради възникнала авария на сухо ще са и абонатите на площад "Стоичков", ул. "Плевен", ул. "Камчия" бл.2 и част от ул. "Ботевска" в Долни чифлик.

Водата трябва да бъде пусната до 12.00 ч.

Абонатите на квартал "Младост" ще бъдат без вода до около 11:30 ч.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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