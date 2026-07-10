Част от варненския квартал "Младост" осъмна без вода
10.07.2026 / 09:30 0
Снимка: Пиксабей
Част от варненския квартал "Младост" осъмна без вода. Това става ясно от съобщение в сайта на ВиК - Варна.
Водата на живеещите в този район е спряна около 3 ч. през нощта и се очаква да бъде пусната към 15:00 ч.
Поради авария на сухо до около 14.00 ч. ще бъдат и абонатите във високата зона на квартал "Виница".
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