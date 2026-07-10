Снимка: Пиксабей

Част от варненския квартал "Младост" осъмна без вода. Това става ясно от съобщение в сайта на ВиК - Варна.

Водата на живеещите в този район е спряна около 3 ч. през нощта и се очаква да бъде пусната към 15:00 ч.

Поради авария на сухо до около 14.00 ч. ще бъдат и абонатите във високата зона на квартал "Виница".

Редактор "Екип на Петел",

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