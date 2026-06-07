Част от варненския квартал "Младост" остава без вода
Снимка: Пиксабей
За спиране на водата във част от варненския квартал "Младост" днес съобщават от ВиК в морската столица.
На страницата на дружеството е отбелязано, че от 14.30 ч. абонатите, живеещи в бл.131 до бл.141, от бл.159 до бл.163 и района около "Градски транспорт", ще бъдат на сухо.
От ВиК-Варна съобщават, че водата трябва да дойде около полунощ.
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