Част от варненския квартал "Младост" остава без вода

Снимка: Пиксабей

За спиране на водата във част от варненския квартал "Младост" днес съобщават от ВиК в морската столица.

На страницата на дружеството е отбелязано, че от 14.30 ч. абонатите, живеещи в бл.131 до бл.141, от бл.159 до бл.163 и района около "Градски транспорт", ще бъдат на сухо.

От ВиК-Варна съобщават, че водата трябва да дойде около полунощ.

Редактор "Екип на Петел",

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