Частен град, където бензинът е безплатен, а колите нямат регистрационни номера

Америка има таен и частен град в Мичиган, собственост на General Motors, където целият бензин е безплатен и нито една от колите няма регистрационни номера.

Това обаче не е традиционен град, а полигон за General Motors, който им позволява да тестват всичките си автомобили в широк спектър от ситуации и сценарии.

Близо 5000 служители работят на това необичайно място и да, целият бензин всъщност е безплатен, пише Суперкар блонди.

Не много хора имат възможност да видят вътрешността на този град, което допринася за мистерията и прохладата на мястото.

Мястото е полигонът Милфорд , разположен в сърцето на Мичиган.

Това е централно място за тестване на превозни средства в продължение на повече от 100 години, където са тествали различни марки на GM .

Милфорд е разположен удобно между основните центрове на GM - Флинт, Детройт, Лансинг и Понтиак.

Градът е закупен от GM през 1923 г., по това време цената му е била малко над 100 000 долара.

Наричали са го „Скалите“ заради неравния терен и 267 фута разлика в надморската височина.

През 2025 г. обектът вече обхваща над 4000 акра и има повече от 150 сгради.

Има и 150 мили двулентови пътища, 131 мили асфалт и 16 мили чакъл.

Всъщност, ако беше една непрекъсната магистрала, шофьорите щяха да се нуждаят от два часа, за да я изминат.

Бензинът е безплатен на полигона в Милфорд

Един от факторите зад създаването на Милфорд е бил да се предотврати обществеността да види как се тестват прототипи .

Но сайтът има и няколко други интересни подробности.

С толкова много тестове, които се провеждат в Милфорд, е необходим много бензин.

За щастие, за тези, които зареждат на място, бензинът е напълно безплатен от собствената бензиностанция.

Друга уникална особеност е, че тук нито един автомобил няма регистрационен номер .

Тъй като всичко е частна земя и много автомобили все още са в процес на разработка, регистрационните номера просто не са необходими.