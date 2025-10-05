Части от Трънско вече имат ток

Снимка Пиксабей

Към 21:00 ч. на 05.10.2025 г. на територията на Община Трън е възстановено подаването на електроенергия към всички села от Брезник посока Трън.

Все още без постоянно електрозахванване са Врабча, Проданча и Бутроинци.

В село Банкя не работи единия трафопост.

В махала Богойна е локализирана аварията, работи се по отстраняването.

Почти всички села в Знеполе са с възстановен далекопровод - на местата, в които има локални аварии се работи, съобщиха от общината, цитирани от Фокус.

Най-критично е положението с Вуканския далекопровод, където щетите са огромни - без ток са Вукански, Долномелънски и Леворечки район

Ток има в селата Бусинци, Радово и Студен извор.

Всички възможни професионални екипи са на терен непрестанно.

Благодарим на всички жители на общината и групи доброволци, които се включват активно в прочистването на пътищата и отстраняването на погромените дървета.

Шосетата са проходими при зимни условия.

