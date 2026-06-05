Части от три местности край Варна са без вода
05.06.2026 / 11:21 0
Снимка: Пиксабей
Части от три местности край Варна са без вода днес. Това става ясно от съобщение на ВиК-Варна.
До около 17.00 ч. на сухо ще са живеещи в Добрева чешма, Лозите и Черноморска панорама.
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