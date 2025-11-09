снимка Булфото

Частично е възстановено движението през Прохода на Републиката, което беше временно преустановено заради катастрофа в района на Мишеморков хан, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът преминава двупосочно в една лента. Движението се регулира от екип на "Пътна полиция".

Катастрофа между лек и товарен автомобил около 09:30 ч. тази сутрин наложи временното затваряне на прохода за автомобили и пренасочването на движението през прохода Шипка, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!