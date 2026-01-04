Частично е възстановено въздушното движение в Гърция

снимка: Пиксебей

Сериозен технически проблем затвори цялото гръцко въздушно пространство тази сутрин, като направи невъзможно излитането и кацането на самолети както на най-голямото летище в страната - международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, така и на регионалните летища, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

Проблемът е започнал в 09:35 ч. сутринта и е свързан с централните системи за радиокомуникация на Центъра на контрол на въздушното движение в Атина. Поради тази причина цялата зона на отговорност на центъра е бе затворена за полети.

По обяд започна частично възстановяване на въздушното движение в Гърция, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

„Службата за гражданско въздухоплаване започна осъществяването на някои полети в съответствие с възможностите на системата за контрол на въздушното движение. Продължават усилията за отстраняване на техническия проблем. За повече информация във връзка с осъществяването на полетите моля да влезете във връзка с авиокомпанията си“, се казва в съобщение на интернет страницата на Атинското международно летище.

Според репортаж на телевизията някои самолети са излетели от гръцки летища, но проблемът с радиочестотите още не е отстранен. Комуникацията между контролните кули и самолетите се извършва на алтернативни честоти, които са предназначени за други цели.

Въпреки излитането на някои заминаващи полети самолетите, които пътуват към Гърция, се отклоняват към съседни държави, предимно към Турция.

На гръцките летища са блокирани хиляди пътници, а някои полети са отложени с до два дни.

Гръцката Служба за гражданско въздухоплаване в сътрудничество с телекомуникационния оператор „Козмоте“ (Cosmote) работи за установяването на проблема и за възможно най-бързото възстановяване на нормалната работа на комуникационните системи. Засега няма яснота колко време ще отнеме това, предаде БТА.

