Частично възстановиха движението по АМ "Тракия" след задимяване заради пожар

Снимка: Булфото, архив

Към момента движението по автомагистрала „Тракия“ при км 283 в двете посоки е възстановено частично, след като по-рано беше напълно спряно заради силно задимяване, предава БНТ. Автомобилите вече преминават само в посока София, докато платното към Бургас остава временно затворено.

Трафикът беше пренасочен през пътен възел „Хаджидимитрово“ и пътен възел „Зимница“, което доведе до сериозно натоварване на околовръстния път, северно от Ямбол и образуване на задръстване.

От полицията в Ямбол съобщават, че ситуацията се следи постоянно, а причината за задимяването е свързана с пожар в сухи треви в близост до магистралата, възникнал след инцидент с товарен автомобил.

Екипи на пожарната остават на място до окончателното овладяване на огъня и пълното нормализиране на движението.

Редактор "Екип на Петел",

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