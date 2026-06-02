Частично затворени за движение са два главни пътя в община Дългопол, има залети домове

Снимка: Булфото, илюстративна

Лошото време и проливните дъждове създадоха проблеми в района на община Дългопол, област Варна. Това съобщават от пресцентъра на Областната администрация във Варна.

Придошла река в района на село Медовец, община Дългопол, е причинила щети в домове, които са били залети от водата.

Водната стихия е заляла мост, съборила е керемиди и е наводнила няколко плевника.

Информацията, подадена на тел. 112, е постъпила при оперативния дежурен в Областна администрация – Варна.

Под вода и с голямо количество кал е главен път Дългопол – Айтос, което е причина пътят да бъде частично затворен за движение.

Поради придошлата вода още един главен път: Дългопол – Провадия, е частично затворен за движение.

Органите на реда осигуряват поетапно пропускане на автомобилите, добавят от областната администрация.

Поради паднало дърво на пътя временно е преустановено и движението по пътя Дългопол – Рояк.

Навсякъде, където поройният дъжд и придошлата река са създали проблеми, има служители на РС ПБЗН, сили на МВР и ОПУ.

