Частичното блокиране на правителството на САЩ е причинило икономически щети за 11 млрд. долара

Продължилото 43 дни частично спиране на работата на федералното правителство е нанесло щети за 11 млрд. долара върху икономиката на САЩ, заяви министърът на финансите на страната Скот Бесънт в интервю за Ен Би Си, цитирано от Ройтерс. Той обаче изрази оптимизъм за растежа през следващата година заради понижаващите се лихвени проценти и ефекта от данъчните облекчения.

Бесънт посочи още, че някои части от икономиката, чувствителни към лихвените нива – включително жилищният сектор – вече са били в рецесия, отбелязва БТА. По думите му обаче няма риск цялата икономика да премине към отрицателен растеж.

Министърът отбеляза, че инфлацията се покачва главно заради секторa на услугите, а не заради широкообхватните мита, въведени от президента Доналд Тръмп. Той добави, че очаква по-ниските цени на енергията да доведат до по-широко понижение на ценовия натиск.

