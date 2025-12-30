Чефо: Ако някога в живота си се почувстваш безполезен, спомни си, че има хора, които излизат на протест срещу еврото 48 часа преди приемането му

Кадър Нова

Влогърът Чефо написа пост, с който ядоса доста хора.

Ако някога в живота си се почувстваш безполезен, спомни си, че има хора, които излизат на протест срещу еврото 48 часа преди приемането на еврото, пише той в социалната мрежа.

Коментарите не закъсняха:

Ако се почувствам безполезен , гледам теб и се успокоявам-имало и по-безполезни от мен..

И изведнъж - спад на последователи. Ама те и без това са безполезни в твоите очи!

Ходи протестира, прибере се звънне на роднини в чужбината

Прати малко евро за нова годината…

Това да "работиш" като "инфлуенсър" и да обясняваш на другите кой бил полезен и кой безполезен е голяма наглост обаче хахахахаха Полезни са строителите, инженерите, архитектите, лекарите и медицинските сестри, водопроводчиците, електриците, земеделците и животновъдите и другите хора, които поддържат инфраструктурата и важните звена в икономиката и държавния апарат....Даже един боклукджия е по-полезен и по-важен за обществото и държавата от теб като цяло! Успокой се малко затова, че правиш пари от видеа за които се видя, че даже ти се плаща да пропагандираш определени идеи....

