Чефо и Ванеса остават заедно, но им е зор

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Двойките, създадени в тв формати рядко оцеляват, но инфлуенсърът Чефо и половинката му Ванеса, с която се срещнаха в риалитито „Диви и красиви” по Нова телевизия изглеждат ще оборят това правило. Те продължават да са заедно и вече живеят под един покрив.

„Зор ми е, защото досега не съм живял семейно. Понякога имам поведение на 13-годишен”, това призна 38-годишният Чефо в „На кафе” при Гала.

Той добави също, че всички толкова много харесват Ванеса, че той вече се чувства неоценен. Инфлуенсърът обаче каза, че двамата се допълват идеално, защото той е като в казарма, а тя има доста лежерно отношение към живота.

Двойката от „Диви и красиви” в момента се е отдала на пътувания до места, които не са посещавали. Така те се оказали в Португалия, а също и в Полша, където имали малко неприятно изживяване. На Чефо му откраднали портфейла, където били и личните карти на двамата. Всичко обаче се оправило сравнително лесно.

„С Полша сме имали подобна история поне в ХХ век, е те са яли съветския ботуш, но обществото им е на светлинни години напред”, заяви Чефо.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!