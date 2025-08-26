Чефо се нахвърли на бивша „ергенка” в „Диви и красиви”

кадър Нова телевизия

Миграцията на риалити герои от bTV към Нова телевизия продължава. След като водещ в „Диви и красиви” е Маги Томова от „Ергенът”, в предаването влезе и бившата „ергенка” Елвира. Тя се прочу с това, че беше изгонена от последния сезон на „Ергенът” от Марто Елвиса с обвинението, че разпространява клюки и обидни твърдения за него.

С появяването на Елвира, познатият от bTV и „Сървайвър” Чефо директно се фокусира върху нея и почти успя да я отвлече от останалите участници във формата. Той ѝ обясни, че изборът ѝ е между него и другият нов участник - Атанас, ако не иска да е гаднярката, която разваля вече установени двойки.

От своя страна, новодошлият културист Наско бързо започна да опознава момичетата без задръжки и напълно отворен към различни възможности.

