Самоубийствено реми между Чехия и Южна Африка намали шансовете им за класиране напред

Стопкадър Спортал.бг

Чехия и Южна Африка не успяха да се победят и завършиха 1:1 във втори мач за двата отбора в група "A" на Мондиал 2026, който се игра в Атланта.

Още в 6-ата минута Михал Садилек откри за европейския тим, който обаче после се отпусна и в крайна сметка допусна изравняване в 83-ата минута, дошло след успешно изпълнена дузпа от Тебохо Мокоена, пише Спортал.бг.

Любопитен факт е, че тази среща бе първата в историята на световните първенства, която бе ръководена от изцяло женска съдийска бригада - главен рефер бе американката Тори Пенсо.

Чехите и африканците имат по една точка в групата си, и шансовете им за участие в елиминациите станаха по-малки.

Редактор "Екип на Петел",

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