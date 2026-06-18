Самоубийствено реми между Чехия и Южна Африка намали шансовете им за класиране напред
Стопкадър Спортал.бг
Чехия и Южна Африка не успяха да се победят и завършиха 1:1 във втори мач за двата отбора в група "A" на Мондиал 2026, който се игра в Атланта.
Още в 6-ата минута Михал Садилек откри за европейския тим, който обаче после се отпусна и в крайна сметка допусна изравняване в 83-ата минута, дошло след успешно изпълнена дузпа от Тебохо Мокоена, пише Спортал.бг.
Любопитен факт е, че тази среща бе първата в историята на световните първенства, която бе ръководена от изцяло женска съдийска бригада - главен рефер бе американката Тори Пенсо.
Чехите и африканците имат по една точка в групата си, и шансовете им за участие в елиминациите станаха по-малки.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!