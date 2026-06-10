Чехия разследва как са издадени книжките на шофьорите от катастрофата на „Челопешко шосе“

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Чешките власти проверяват как са били издадени шофьорските книжки на двамата водачи, обвинени за тежката катастрофа на „Челопешко шосе", при която загинаха четирима души, а още 17 бяха ранени, съобщава CNN Prima NEWS.

Разследването е насочено към начина, по който двамата мъже са получили свидетелствата си за управление в Чехия. Има съмнения, че документите може да са били придобити чрез незаконни схеми за търговия с шофьорски книжки.

„Придобиването на шофьорските права на двамата водачи в Чешката република е предмет на наказателно производство, по което сме подали сигнал. Поради текущото разследване в момента не можем да предоставим повече подробности", заяви говорителят на Министерството на транспорта в Чехия Франтишек Йемелка. Според информацията двамата обвиняеми са притежавали чешки шофьорски книжки. По случая вече е образувано наказателно производство, а властите се опитват да установят дали документите са издадени по законен ред, пише novini.bg.

Изданието припомня, че по-рано тази година чешката полиция е провела мащабна акция на няколко места в страната, включително в община Черношице. В резултат на операцията са задържани 16 души, заподозрени в участие в схема за незаконно издаване на шофьорски книжки. Не се изключва възможността част от документите да са достигали и до България.

Транспортният експерт Павел Грейнер обяснява, че в Чехия условията за получаване на книжка са сравнително облекчени и основно включват медицинска оценка на здравословното състояние, без допълнителни образователни изисквания, съобщава 24 часа.

Според изданието именно поради по-строгите правила в България някои хора търсят начини да заобиколят системата. Цената на незаконно придобита шофьорска книжка варира между 4000 и 5000 евро.

Разследващите са установили и сериозни нередности в работата на един от изпитващите, който за една година е отчел 2490 изпита и 3955 практически проверки по кормуване.

Трагичният инцидент стана в петък след гонка между два автомобила на „Челопешко шосе". Едната кола се блъсна в автобус, който се преобърна настрани, а другата връхлетя върху автобусна спирка. Загинаха двама индийски граждани, пътували в автобуса, както и двама души от автомобилите. Още 17 бяха ранени.

Редактор "Екип на Петел",

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