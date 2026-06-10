Чехия разследва как са издадени книжките на шофьорите от катастрофата на „Челопешко шосе“
Снимка Булфото
Чешките власти проверяват как са били издадени шофьорските книжки на двамата водачи, обвинени за тежката катастрофа на „Челопешко шосе", при която загинаха четирима души, а още 17 бяха ранени, съобщава CNN Prima NEWS.
Разследването е насочено към начина, по който двамата мъже са получили свидетелствата си за управление в Чехия. Има съмнения, че документите може да са били придобити чрез незаконни схеми за търговия с шофьорски книжки.
„Придобиването на шофьорските права на двамата водачи в Чешката република е предмет на наказателно производство, по което сме подали сигнал. Поради текущото разследване в момента не можем да предоставим повече подробности", заяви говорителят на Министерството на транспорта в Чехия Франтишек Йемелка. Според информацията двамата обвиняеми са притежавали чешки шофьорски книжки. По случая вече е образувано наказателно производство, а властите се опитват да установят дали документите са издадени по законен ред, пише novini.bg.
Изданието припомня, че по-рано тази година чешката полиция е провела мащабна акция на няколко места в страната, включително в община Черношице. В резултат на операцията са задържани 16 души, заподозрени в участие в схема за незаконно издаване на шофьорски книжки. Не се изключва възможността част от документите да са достигали и до България.
Транспортният експерт Павел Грейнер обяснява, че в Чехия условията за получаване на книжка са сравнително облекчени и основно включват медицинска оценка на здравословното състояние, без допълнителни образователни изисквания, съобщава 24 часа.
Според изданието именно поради по-строгите правила в България някои хора търсят начини да заобиколят системата. Цената на незаконно придобита шофьорска книжка варира между 4000 и 5000 евро.
Разследващите са установили и сериозни нередности в работата на един от изпитващите, който за една година е отчел 2490 изпита и 3955 практически проверки по кормуване.
Трагичният инцидент стана в петък след гонка между два автомобила на „Челопешко шосе". Едната кола се блъсна в автобус, който се преобърна настрани, а другата връхлетя върху автобусна спирка. Загинаха двама индийски граждани, пътували в автобуса, както и двама души от автомобилите. Още 17 бяха ранени.
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